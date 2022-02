Após as fortes chuvas da noite de sexta-feira (dia 4), Volta Redonda registrou diversos pontos de alagamento em função da cheia do Rio Paraíba do Sul. A Defesa Civil do município informou que está em alerta máximo, já que o rio está 2,75 metros acima do nível normal.

As vias sob as pontes Pequetito Amorim e Murilo César estão interditadas, bem como alguns trechos da Beira Rio no bairro Barreira Cravo e da Rua Joaquim Pacheco, no bairro São Luiz. A Rua 11, no bairro Barreira Cravo, por exemplo, está completamente alagada.

A Defesa Civil alerta para que as pessoas não tentem passar por trechos interditados. Da mesma maneira, pede que cones e cavaletes colocados para orientação não sejam removidos sem autorização do órgão, o que coloca em risco um número ainda maior de cidadãos.