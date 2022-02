A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que neste domingo (dia 6) houve uma confirmação de óbito no Hospital São João Batista ocorrida no dia 28 de janeiro e uma confirmação no Hospital Regional (Zilda Arns) ocorrida dia 4 de fevereiro.

De acordo com o boletim epidemiológico, a taxa de ocupação na rede pública (SUS) é de 71% em leitos clínicos, e de 54% nos leitos de UTI. Na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 32% e 26% em leitos de UTI.

Divulgada na última semana pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a 67ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que o Estado do Rio de Janeiro permanece em bandeira laranja, de risco moderado para Covid-19.