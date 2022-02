A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou neste domingo (dia 6) a prova para o cargo de técnico policial de necropsia. Mais de 29 mil candidatos realizaram o certame, em 30 polos distribuídos pelo Rio de Janeiro.

Cerca de 200 policiais civis estiveram envolvidos no apoio operacional, segurança dos polos e escolta das provas. No próximo domingo, será a vez do exame para o cargo de investigador de polícia.

Até o momento, foram realizadas as provas de perito criminal, perito legista, auxiliar de necropsia e inspetor.



Ao todo, o concurso vai disponibilizar 400 vagas, sendo 200 (duzentas) para investigador policial; 100 (cem) para inspetor de polícia; 50 (cinquenta) para delegado de polícia; 25 (vinte e cinco) para perito legista; 10 (dez) para auxiliar policial de necropsia; 10 (dez) para técnico policial de necropsia; e 5 (cinco) para perito criminal.