Após levantamento realizado pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Federal, policiais militares do 33º BPM interceptaram um caminhão KIA de cor branca transportando drogas da cidade do Rio de Janeiro para o município de Angra dos Reis. A abordagem ocorreu na Rodovia Rio Santos, em Mangaratiba.



A droga estava escondida no fundo do baú, atrás de tambores de óleo. Foram encontrados 12 tabletes de aproximadamente 1kg de cocaína. Ao indagar o motorista sobre o material ilegal, o homem, de 53 anos, afirmou que seria a segunda vez que fazia esse transporte de entorpecentes para Angra dos Reis, onde ficaria uma parte da entrega em Conceição de Jacareí e a outra seguiria para o município.

O acusado foi conduzido para 165ª DP, onde uma equipe da Polícia Rodoviária Federal constatou que o veículo utilizado estava com placa clonada. O homem ficou preso por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação

5º CPA – 33º BPM – 2º CIA🚨

📅DATA: 8 fev, 2022

▶️Cód INICIAL: 04.330

▶️Cód FINAL: 04.330

📍LOCAL:

rodovia rio Santos, entrada da fazenda ingaiba, Mangaratiba RJ

📍LINK GEORREFERENCIADO:

https://goo.gl/maps/ynmy4Cj8dgegAHxW8

🕐Hs INICIAL: 8:15

🕐Hs FINAL:

▶️BOPM: 3779122

▶️R.O: 218-165/2022

▶️SERVIÇO: RP setores :k,K1 e juliet

👨‍✈️GUARNIÇÃO:

Setor K

1SGT MARCOS RG:68080

3 SGT RIBEIRO RG:87565

SETOR K1

2 SGT FERREIRA RG:69417

3 SGT NASCIMENTO RG:85232

SETOR JULIETE

2 SGT MAURO RG:75963

2 SGT CLAUDIANO RG:81301

CABO CALDEIRA RG:100242

🚓VTR:

54-0044

54-9622

52-3556

▶️ENVOLVIDOS:

Q1 :ROMILDO NUNES DE LIMA

NASC:08/11/1968

RG:066437401 IFP-RJ

CPF:00132892766

MÃE: MARIA CANDIDA GONÇALVES

ENDEREÇO:RUA FISCAL MONTEIRO 39, APT:301, MANGUINHOS RJ

▶️MATERIAL APREENDIDO:

12 TABLETES DE COCAÍNA DE APROXIMADAMENTE 1 KG

1 CAMINHÃO KIA

1 CELULAR XIAOMI