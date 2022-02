A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vai instalar novo Polo de Extensão e Cultura na cidade de Valença, a partir de março. O acordo, que dá prosseguimento ao projeto de interiorização da universidade, foi assinado nessa segunda-feira (dia 7), na sede da Prefeitura do município.

“Essa parceria em Valença é muito relevante para nós, pois além de incentivar crianças e jovens por meio de ações extensionistas nas áreas de cultura e esporte, vai preparar a juventude para ingressar na vida acadêmica. Com isso, a Uerj cumpre a sua missão institucional de ocupar o território do Estado e de se aproximar da sua população”, afirmou o reitor Ricardo Lodi.

Para isso, a Uerj passa a oferecer um curso de pré-vestibular, bem como atividades culturais e esportivas em diversas escolas municipais. Serão realizadas aulas de canto, teatro, teclado, dança de salão, desenho, artesanato, fotografia, hip hop, história, além de futsal, vôlei, handball, basquete, muay thai, boxe e preparo aeróbico. A estimativa é que sejam contempladas mais de 2 mil pessoas nos bairros de Conservatória, Santa Isabel, Canteiro, João Bonito e Aparecida.

Na reunião, estiveram presentes o reitor da Uerj, Ricardo Lodi, o prefeito de Valença, Fernando Graça, o secretário de Esporte, Rômulo Milagres, a secretária de Educação, Mara Lucia Medeiros, a secretária de Administração, Denise Sousa, os presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Volta Redonda e em Valença, Carolina Patitucci e Antônio Tadeu Lasneaux, o vereador Ailton Batista e o deputado estadual Luiz Martins, entre outros.

