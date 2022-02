Uma operação conjunta entre a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e a Guarda Ambiental promoveu o resgate de um jacaré, de quase dois metros, encontrado nesta segunda-feira (dia 7), no Centro de Porto Real. O animal estava em uma estrada perto de um lago e, de acordo com as equipes, deve ter saído por conta da elevação do nível de água após as fortes chuvas.

Após o resgate, o jacaré foi devolvido ao seu habitat natural. Cabe ressaltar que, em casos como este, a orientação das autoridades é acionar a Defesa Civil através do telefone 199.

Foto: Divulgação