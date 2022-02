A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (dia 7), três suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda. Coordenados e orientados pelo delegado titular da 93ª DP, Dr. Edézio Ramos, os agentes foram averiguar denúncia, na comunidade do Ilha Parque, de que alguns elementos estariam traficando drogas no local. Os policiais perceberam um movimento suspeito e viram claramente o trio comercializando o material entorpecente.

Nathan Claudio Santos, de 19 anos; Ildeblandon Alves da Silva, de mesma idade; e Charles Patrick da Silva, 23, ao notarem a aproximação dos policias, correram para o interior de alguns imóveis. No entanto, os três foram capturados e, com eles, os agentes encontraram farta quantidade de drogas. Foram apreendidos aproximadamente 850 “petecas” de maconha e 1.540 pinos plástico “eppendorf” de cocaína.

O trio foi apresentado na delegacia da cidade e deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, conforme a Lei nº 11.343/06.

Cabe acrescentar que Nathan já responde a um inquérito policial por ser autor do crime de homicídio, praticado no bairro Volta Grande, em junho do ano passado. Já Ildeblandon e Charles estavam qualificados no setor de inteligência da unidade policial, por serem reconhecidamente traficantes de drogas daquela localidade.

Foto: Divulgação