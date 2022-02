Maria Eduarda de Souza Cezário Prudente, de 18 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, na tarde de segunda-feira (dia 7), em Barra Mansa. A vítima levou dois tiros, sendo um na cabeça e outro no braço, na Vila Maria, bairro onde mora.

Conforme as informações preliminares, ela seria envolvida com o tráfico de drogas e foi atraída para uma emboscada. Os criminosos fizeram contato com Maria Eduarda se passando por integrantes da mesma facção a que ela pertence e marcando um encontro na linha férrea que passa pelo bairro. Quando a jovem chegou, eles atiraram contra ela.

Maria Eduarda foi socorrida e levada para a Santa Casa de Barra Mansa. De acordo com a última informação da unidade, a paciente está intubada e em estado grave.