Um carro pertencente à empresa especializada em agropecuária em Barra Mansa, a Agropec, foi furtado no último domingo (dia 6) no bairro Moinho de Vento e recuperado na manhã de terça-feira (dia 8), no bairro Boa Vista da mesma cidade. O veículo estava estacionado na Rua Osmar Portugal.

Policiais militares acionaram o proprietário do carro e devolveram o veículo ao dono, após registro na delegacia. Dentro do Fiat Mobi ainda estava a carga de produtos da agropecuária, com valor estimado em quase R$ 6 mil.

Outro caso recente

Outro caso envolvendo uma agropecuária na região foi registrado no fim do ano passado. A agropecuária Agrovida, localizada no bairro Conforto, em Volta Redonda, sofreu

uma tentativa de assalto, porém, por não haver dinheiro no cofre do estabelecimento, nada foi levado. A ação do suspeito armado foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento porém, até hoje, ele não foi identificado.