A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de terça-feira (dia 8) um casal que estava se deslocando de Santa Catarina para a cidade do Rio de Janeiro. No carro em que eles estavam, os policiais encontram um fuzil calibre 556, uma pistola glock .45, dois carregadores de fuzil e três carregadores de pistola, sendo um deles alongado com capacidade para 25 munições. A apreensão aconteceu na BR-101, em Mangaratiba.

O homem que conduzia o carro abordado, um Fiat Mobi, tem 28 anos. Ele acabou admitindo que receberia 3 mil reais para deixar o veículo estacionado em frente ao hotel Copacabana Palace, no Rio. Junto com a mulher, ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Mangaratiba. Pelo crime, eles podem ser condenados a até oito anos de prisão.

Foto: PRF