Um caminhão que transportava frutas tombou no fim da manhã desta sexta-feira (dia 11) na pista de subida da Serra das Araras, em Piraí (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 220 da Via Dutra.

De acordo com a CCR NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, na Serra das Araras, o tráfego está fluindo pela faixa da esquerda do km 213 até o 220.

Ainda de acordo com a concessionária, não houve queda de carga e ninguém ficou ferido.

Foto ilustrativa