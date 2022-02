Dois homens foram presos em flagrante, na quinta-feira (dia 11), por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. O fato ocorreu na Rua Clodomiro Maia, no bairro Morro do Batista. Policiais militares estavam em patrulhamento pela região, quando abordaram um veículo Corolla prata. No carro estavam Maycon Jordan Santos de Lima e Wendel Maurício Bizarra.

O primeiro deles portava em sua cintura uma pistola kanik 9mm de numeração suprimida com um carregador e 11 munições, além de uma touca ninja. Já Wendel carregava uma pistola bersa 9mm em sua cintura com um carregador e nove munições. Os agentes também encontraram no veículo um saco contendo 12 tabletes de maconha de R$ 10, 25 tabletes de maconha de R$ 5, 85 pedras de crack de R$10 e quatro pinos de cocaína de R$ 20, totalizando cerca de R$ 1.175 em drogas. O material juntamente com os detidos foram encaminhados a 89ª DP.

Foto: Divulgação