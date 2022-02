A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite de sábado (dia 12), um homem de 52 anos com um mandado de prisão por estupro de vulnerável em aberto.

O homem conduzia um Fiat Uno quando foi parado no posto da PRF, na altura do quilômetro 275, na BR-393, em Barra do Piraí.

Ao solicitar a documentação, o condutor informou ao agentes que havia esquecido em casa. Com isso, foram consultados os sistemas policiais e foi constatado que o motorista estava com a CNH vencida, sendo autuado.

Também foi constatado que o condutor, que vinha de Volta Redonda e seguia para Miguel Pereira, possuía um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, emitido pelo Tribunal de Justiça Criminal de Campinas, em São Paulo, em 15/07/2019, com pena de oito anos de reclusão em regime fechado.

Ele foi conduzido para a 88ª DP em Barra do Piraí para registro da ocorrência, onde permaneceu preso.

O veículo foi entregue para a esposa, que é a proprietária do automóvel e estava no automóvel no momento da abordagem.

Foto: PRF