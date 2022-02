Reconhecido por sua simpatia e indiscutível talento na cozinha, habilidade esta que conquistou o paladar de personalidades, como a primeira Miss Brasil, a eterna Martha Rocha. Assim é José Paulo Martins, o Paulo Nordestino, de 77 anos, que há décadas atua em Volta Redonda preparando e servindo pratos típicos de sua região. O sorriso fácil do dia a dia, no entanto, atualmente contrasta com a angústia enfrentada por um problema de saúde.

No último dia 14 de janeiro, Paulo foi submetido a uma cirurgia de catarata. O procedimento em um dos olhos foi realizado na Ilha São João, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Tudo indicava que o problema de visão estaria superado, mas não foi isso que aconteceu.

Dias depois, o comerciante passou por uma consulta particular, onde o médico constatou que ele estaria perdendo a visão. Imediatamente, Paulo entrou em contato com a equipe que o operou. A secretaria de Saúde de Volta Redonda, responsável pela contratação da empresa que realizou dezenas de cirurgias pela rede pública do município, optou por levar o paciente até Taubaté (SP) para uma nova avaliação.

Na cidade do interior paulista, o comerciante passou por uma drenagem a fim de retirar a secreção de dentro do olho. A tentativa de recuperar a visão de Paulo Nordestino, porém, acabou não obtendo o sucesso esperado.

Após análise do caso, uma junta médica indicou um novo procedimento a laser. Desta vez, porém, o custo para bancar a cirurgia teria que sair do bolso do comerciante. Justamente aí que inicia um novo problema: o valor a ser desembolsado.

A corrida é para arrecadar aproximadamente R$ 10 mil para custear a cirurgia. Todavia, assim como centenas de comerciantes, Paulo Nordestino ainda tenta se recuperar da crise econômica agravada pela pandemia. A saída encontrada por familiares e amigos para tentar alcançar a quantia foi a criação de uma vaquinha solidária. As doações podem ser feitas por meio do link http://vaka.me/2678175

“Estamos numa corrida contra o tempo, pois não é algo que podemos esperar. Ele precisa muito da ajuda de todos e juntos sempre somos mais fortes. Toda ajuda será bem-vinda. Aqueles que não puderem ajudar com valores, peço que ajudem em oração, Deus conhece o coração de cada um”, destacou em uma postagem uma familiar de Paulo.

Além da batalha para curar a visão, Paulo vem enfrentando, ainda, uma depressão que, segundo parentes, agravada com a piora na visão. Recentemente, o comerciante ficou 40 dias internado, sendo 20 no CTI, devido a complicações de Covid-19.

Com o agravamento do problema da saúde de Paulo e crise financeira, o imóvel alugado onde durante décadas funcionou o tradicional Cantinho Nordestino, no bairro São Geraldo, precisou ser entregue a seu proprietário. Com isso, a família perdeu a sua principal fonte de renda.