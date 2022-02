Após perseguição, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu capturar e prender o homem suspeito de estar conduzindo um veículo apreendido com 78 quilos de pasta base de cocaína na tarde da segunda-feira (dia 14), na Via Dutra, em Barra Mansa.

O suspeito havia abandonado o carro – um VW T-Cross – com o material entorpecente dentro, no bairro Vila Ursulino, depois de desobedecer à uma ordem de parada no posto da PRF.

Além dele, outras quatro pessoas foram presas. Dois homens, de 28 e 30 anos, e as duas mulheres, de 32 e 35, seriam “batedores” da carga, avaliada em mais de R$ 9 milhões. Os veículos utilizados por eles, um VW Voyage e um Renault Logan, foram apreendidos. Os carros eram alugados e em um deles constava registro policial de apropriação indébita.

Foto: Divulgação PRF