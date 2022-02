As fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana do Rio, deixaram pelo menos seis pessoas mortas e outras soterradas na tarde desta terça-feira (dia 15). O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por meio do Twitter. A Defesa Civil registrou dezenas de ocorrências e a Prefeitura decretou estágio de calamidade pública na região, que teve vários pontos inundados. A força da correnteza também arrastou carros e causou estragos pela cidade.

De acordo com a Defesa Civil, em apenas seis horas choveu mais que o previsto para um mês inteiro. Parte da cidade ficou sem luz. O órgão informou que foram abertos pontos de apoio para o acolhimento de famílias atingidas. Segundo o Governo do Estado do Rio, 60 militares, 10 aeronaves e oito ambulâncias foram disponibilizadas e devem chegar à região serrana nesta quarta-feira (dia 16).

Foto: CBMERJ