Um rapaz, de 22 anos, identificado como Paulo Henrique do Carmo Santiago, foi morto na tarde desta terça-feira (dia 15), em Volta Redonda. O fato está sendo tratado como possível homicídio e aconteceu na Rua Vista Alegre, na Praça na caixa D’água, no Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho.

Policiais militares do 28º Batalhão foram acionados para o local, assim como o SAMU, que constatou o óbito. O local está sendo preservado até a chegada da pericia. Ainda não há informação sobre autoria.

A ocorrência está sendo registrada na 93ª DP.