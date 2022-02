Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) deflagram, nesta quinta-feira (dia 17), a segunda fase da operação “Transoil – No rastro do óleo” contra integrantes de uma organização criminosa que atua no roubo de cargas de óleo lubrificante. A ação acontece em bairros da capital e também nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Ao todo, são seis mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Até o momento, nove pessoas foram presas, tendo uma delas sido baleada em confronto com os agentes. Foram apreendidos uma pistola, quatro veículos e farta quantidade de drogas.

A investigação teve início em 2021, quando foram registrados crimes desta natureza, com o mesmo modus operandi, na Rodovia Washington Luís e no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. Na primeira fase da operação, equipes da DRFA localizaram uma grande quantidade de óleo lubrificante roubado em um estabelecimento comercial explorado pela quadrilha. No local, o grupo adulterava e revendia o produto para o Rio de Janeiro e São Paulo. A movimentação financeira mensal era de mais de R$ 1 milhão por mês.

De acordo com os policiais, as investigações apontam a participação desta organização criminosa em, pelo menos, oito roubos de carga de óleo lubrificante. O prejuízo causado às empresas lesadas é de, aproximadamente, R$ 2 milhões.

Divulgação PCERJ