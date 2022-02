Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do Rio, em ação integrada com policiais militares da Bahia, prenderam uma babá acusada de estrangular uma criança, de 9 anos, com um cipó. O crime aconteceu, em 2007, na cidade de Itaboraí, na Região Metropolitana. Ela foi capturada na quarta-feira (dia 16), no município de Valente, no interior da Bahia.

Segundo os agentes, a motivação do crime seria o fato da assassina tentar ocultar um furto de uma caixa de som praticado anteriormente. A autora foi condenada por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e para ocultação de outro crime.

Ainda de acordo com os agentes, a mulher estava foragida desde 2012. Atualmente, ela continuava exercendo a profissão de babá de crianças na Bahia, onde desconheciam o passado da criminosa e suas pendências com a Justiça do Rio de Janeiro.

A captura foi possível após cruzamento de dados de inteligência, com apoio de informações do Disque-Denúncia.



Divulgação PCERJ