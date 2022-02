Uma mulher de 27 anos, identificada como Eduarda Santos, que é de Angra dos Reis, foi assassinada com nove tiros na cidade de Bariloche, na Argentina, na manhã de quinta-feira (dia 17). O crime aconteceu na estrada de Circuito Chico.

O marido da vítima, Fernando Alves Ferreira, que também é brasileiro, foi preso pela polícia local. No carro dele, segundo a imprensa argentina, que repercutiu o caso, foram encontradas manchas de sangue.

Ele seria pai de dois dos três filhos de Eduarda.

O suspeito ainda passará por uma audiência equivalente à de custódia no Brasil e poderá ser denunciado por feminicídio, crime que na Argentina pode ser punido com prisão perpétua.

O corpo da vítima foi encontrado por volta das 9 horas nas proximidades do Lago Escondido, a poucos metros da Rota Provincial 77, e próximo ao porto turístico de Puerto Pañuelo, em frente ao conhecido hotel Llao Llao, em Bariloche.

Segundo o Ministério Público local, o alerta sobre o cadáver foi dado por um turista. A perícia encontrou projéteis próximos ao corpo da vítima, que também apresenta lesões no corpo, indicando que pode ter havido uma briga dentro do carro. Após a prisão do suspeito, foram apreendidos aparelhos celulares que poderão ajudar nas investigações. Também estão sendo analisadas imagens de câmeras de monitoramento que podem ajudar a esclarecer o crime. Dois promotores acompanham o caso.

De acordo com um jornal da província de Rio Negro, Eduarda estava na Argentina há pouco tempo e pensava em retornar ao Brasil devido a dificuldades econômicas.

