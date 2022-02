Um homem foi preso em flagrante na quinta-feira (dia 17), na Via Dutra, em Piraí, por tráfico interestadual de drogas. Ele transportava sete tabletes de pasta base de cocaína em um ônibus que seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro.

No entanto, segundo ele mesmo contou à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o destino final do entorpecente era Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O ônibus foi vistoriado no posto da PRF no quilômetro 227 da rodovia, com a ajuda de cães farejadores.

A cocaína estava na bagagem de mão, entre as pernas do passageiro. Ele confessou que receberia 1.200 reais para fazer a entrega. Segundo a polícia, a pasta base renderia aos traficantes cerca de 840 mil reais. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Piraí.