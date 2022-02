A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) colocou no ar o “Portal de Desaparecidos”, um canal de cadastro que permite a consulta de fotografias e informações de pessoas desaparecidas. O sistema foi desenvolvido pelo Departamento-Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT) da instituição, em conjunto com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

A ferramenta tem o objetivo de facilitar o acesso a informações oficiais por parte de familiares de pessoas desaparecidas. A entrega do site foi antecipada para atender a demanda da tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Os ajustes, em caso de necessidade, serão realizados com a página em funcionamento.

Para que as imagens e as informações sobre pessoas desaparecidas sejam disponibilizadas é necessário que se faça o registro de ocorrência em qualquer delegacia física ou por meio do site: delegaciaonline.pcivil.rj.gov.br.

Trata-se de uma plataforma no âmbito estadual, que será alimentada com informações sobre a descoberta de paradeiro. Familiares de pessoas desaparecidas poderão acompanhar as atualizações de forma on-line para saber se o ente foi encontrado e em quais condições.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população em caso de qualquer informação sobre desaparecidos. O contato pode ser feito diretamente à DDPA pelos telefones (21) 2202-0338 e 2582-7129 ou por WhatsApp (21) 98322-0228.