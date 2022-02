O vereador Edson Quinto acompanhou, na quinta-feira (dia 17), a realização do projeto “Ação Cidadania”, que aconteceu no Residencial Ingá II, bairro Santa Cruz.

O evento foi realizado após solicitação do parlamentar em conjunto com os moradores. Toda a comunidade recebeu orientações sobre saúde e cidadania, além de atividades recreativas e culturais. Também foram apresentados e ofertados os serviços do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

A coordenação é da secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e apoiadas pelas pastas de Meio Ambiente (SMMA), Políticas Públicas para as Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) , Esporte e Lazer (SMEL), Educação (SME), Cultura (SMC), Saúde (SMS), além do SAAE, Coordenadoria Municipal de Prevenção as Drogas, Coordenadoria da Juventude, Fundação Leão XXIII e Fundação Beatriz Gama.

Durante todo o dia, os cidadãos tiveram a possibilidade de realizar atividades gratuitas como: inscrição para a Educação de Jovens e Adultos (EJA); ganharam mudas para plantio de árvores; orientação sobre alimentação saudável; aferição de pressão arterial; conhecimentos e orientações sobre planejamento familiar; distribuição de absorvente higiênico, vacinação, além de solicitar a emissão da segunda via de documentos, como: a carteira de identidade.

O vereador Edson Quinto frisou que sua solicitação era um compromisso com a comunidade. “Esse projeto promove a integração da população com a prefeitura. E isso é muito importante para que a administração municipal conheça as necessidades da população”.

A próxima Ação da Cidadania acontece no próximo dia 24 de fevereiro, no Residencial Ingá I, das 9h às 16h.