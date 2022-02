Agentes da 89ª DP (Resende) prenderam em flagrante um homem que descumpriu medidas protetivas de urgência contra a ex-companheira. Ele foi capturado na quinta-feira (dia 17) em um supermercado no bairro Cidade Alegria, naquela cidade.

De acordo com os policiais, a vítima compareceu na delegacia comunicando que o autor havia descumprido medida protetiva em vigor ao entrar em sua residência e pegar o filho do casal, de 10 anos. O ex-companheiro saiu com a criança sem dizer para onde iria.

Segundo a mulher, no domingo anterior (dia 13), o autor também descumpriu a decisão judicial ao não respeitar o distanciamento e enforcar a vítima ao devolver os filhos que estavam com ele.

O detido foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.