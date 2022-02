Policiais Civis da 93ª DP realizam na noite desta quinta-feira (dia 17) a operação ‘Castelo de Bran’ visando desarticular um grupo que estaria praticando a exploração sexual e traficando drogas. A ação ficou concentrada no Edifício Redondo, conhecido ponto de prostituição no bairro Aterrado.

As investigações iniciaram há cerca de três meses, após a prática de um homicídio, onde uma ex-garota de programa assassinou a facadas uma prostituta. De acordo com o delegado Edézio Ramos, no decorrer da apuração do crime, a Justiça autorizou a interceptação telefônica, onde foi constatada a existência dos crimes de exploração sexual, tráfico de drogas e associação criminosa, além de homicídios em Volta Redonda.

Na operação da noite de quinta-feira, um homem foi preso em flagrante por tráfico. Ele foi identificado como Nilton Júnior Adão da Silva, de 30 anos. A Polícia Civil informou que ele utiliza o estabelecimento comercial (uma barbearia de sua propriedade), para permitir que usuários consumam drogas em seu no interior.

“Certamente após a realização desta operação, haverá um enfraquecimento da teia criminosa que atua no local, uma vez que a presença do Estado, através da Polícia Civil, tem por objetivo a descontinuidade da reiteração criminosa”, analisou o delegado Edézio.

‘Castelo de Bran’, conforme foi denominada operação, é uma referencia ao Castelo de Drácula, personagem criado pelo escritor irlandês Bram Stoker.