As novas regras do programa do Imposto de Renda 2022 serão anunciadas pela Receita Federal na quinta (dia 24), às 11h, em entrevista coletiva conduzida pelo auditor–fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2022.

A coletiva contará ainda com a participação do Secretário Especial da Receita Federal, auditor-fiscal Julio Cesar Vieira Gomes, do auditor-fiscal Juliano Brito da Justa Neves, Subsecretário de Gestão Corporativa, além do Subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, auditor-fiscal Frederico Igor Leite Faber. Também estará na coletiva o presidente do Serpro Gileno Barreto.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Ministério da Economia no YouTube (https://www.youtube.com/mpstreaming).