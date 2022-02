A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda multou um homem por abandono de cães e está investigando um segundo pelo mesmo ato. O primeiro caso aconteceu em 31 de janeiro deste ano e ganhou repercussão graças à imagens de câmeras de segurança que flagraram toda a ação. No vídeo, divulgado por redes sociais, aparece um homem abandonando cinco cães na Rodovia do Contorno. Ele está respondendo processo por crime de maus tratos, abandono e crueldade contras os animais. O caso está sob comando da polícia

Segundo a prefeitura, no último dia 23, a coordenadoria recebeu imagens de câmera de segurança de um imóvel localizado na Rua 5, no bairro Monte Castelo, que flagrou um homem abandonando uma caixa que estaria com filhotes de cachorro. De acordo com a coordenadoria, o homem já foi identificado e o caso está sendo apurado pela SMMA.

“Estamos buscando testemunhas que possam confirmar ou não a prática do crime. Um morador informou que os todos os filhotes que estariam na caixa já foram doados”, afirmou Ana Andrade, coordenadora de Proteção e Bem-Estar Animal da SMMA.

Cabe lembrar que a pena para o crime de maus-tratos aos animais pode chegar a 5 anos de prisão.

Foto: Reprodução