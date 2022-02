Termina hoje o prazo para as inscrições para o Programa Universidade Para Todos, o Prouni, do 1º semestre de 2022. O programa, do Ministério da Educação (MEC), oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. A classificação é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das duas últimas edições, onde o sistema considerará a nota mais alta.

O Prouni também reserva bolsas para pessoas com deficiência e para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. O candidato que não for aprovado na 1ª chamada concorrerá a uma vaga na 2ª convocação.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site http://prouniportal.mec.gov.br/.