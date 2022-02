Equipes do Esquadrão Anti-Bombas da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil são aguardados em Quatis, no Sul Fluminense, para recolher os artefatos explosivos abandonados pela quadrilha que tentou explodir caixas eletrônicos na madrugada desta segunda-feira (dia 28). Os alvos dos ataques foram as agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Os criminosos se utilizaram de explosivos e entraram em confronto direto com policiais militares do 37º Batalhão em mais de um ponto da cidade. Também foram alvos dos criminosos o Destacamento de Polícia Ofensivo (DPO) de Quatis, viaturas da PM (inclusive as que estavam em deslocamento para o local pela ponte que liga a Porto Real e outros acessos) e até mesmo a base da Guarda Civil Municipal. Os criminosos abandonaram três veículos, além de artefato explosivo no interior de um dos veículos.

Ainda não há informações sobre a origem dos bandidos e em quantos eles estavam. Peritos da Polícia Civil estiveram nos dois locais da ação e colheram informações sobre o fato.

Agentes da 100ª DP (Porto Real) estão em busca de testemunhas e imagens de câmeras, além de outras evidências que possam contribuir para elucidar a autoria criminosa. Equipes da PM também estão realizando cercos na região de Quatis visando localizar os bandidos.

O ataque aos caixas eletrônicos aconteceu por volta de 4h de hoje. As primeiras notícias dão conta de que não há feridos.