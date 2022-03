Um homem, de 48 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua própria casa, no distrito de Barão de Juparanã, em Valença. O crime ocorreu durante a madrugada de segunda-feira (dia 28). A vítima foi atingida com cerca de nove tiros e ferida na cabeça, no ombro e no tronco.

Na residência, foram apreendidos 14 estojos de calibre nove milímetros e um projétil não deflagrado. Ainda não há informações sobre o suspeito e nem a motivação do crime.