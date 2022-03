O meia Pedro Lemos está com as malas prontas. Ele é o mais recente empréstimo do Voltaço para reforçar a temporada de 2022 do Atlético-GO. O atleta esteve no dia 14 de fevereiro, no Centro de Treinamento do clube para conhecer o alojamento e os companheiros do time.

Na ocasião, Pedro falou da alegria e da expectativa de fazer parte do Atlético-GO. “A expectativa é poder chegar em Goiânia e fazer uma excelente competição no Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz com essa conquista. É mais uma oportunidade na minha carreira e vou aproveitá-la buscando tomar as melhores decisões dentro de campo para alcançar bons resultados”.

Desde a adolescência, Pedro tem uma relação estreita com o futebol. Iniciou a carreira no time de base do Voltaço, aos 12 anos. Em seguida, teve uma importante atuação no Atlético MG, que foi interrompida por causa de uma lesão no joelho. Após sua recuperação, passou uma temporada no Flamengo e, posteriormente, aos 18 anos, retornou para o Voltaço.

Como atleta de base do Voltaço, Pedro teve um excelente desempenho tanto no Carioca como na Copa São Paulo, no ano passado, o que atraiu os olhares de clubes de todo o país.

No dia 24 de fevereiro, o meia assinou oficialmente o contrato com o Atlético-GO e agora se prepara para viver uma nova fase. “Estou ansioso para viver esse desafio e prometo dar o meu melhor pelo clube”, afirmou o atleta.

Pedro Lemos é agenciado pela empresa Alpha Sports, que tem como sócios os empresários Guilherme Pereira e Pedro Salles. Na negociação do atleta, o empresário Erick Farias também participou com uma importante atuação. “Com uma ótima performance no Campeonato Carioca e na Copinha, Pedro demonstrou que está bem preparado para este desafio e tem muito a contribuir com o clube”, disse Guilherme enfatizando o grande potencial do atleta.

Foto: Divulgação