Policiais civis da 88ª DP e policiais militares do 10º Batalhão cumpriram, nesta quinta-feira (dia 3), mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Vila Helena, em Barra do Piraí. O resultado foi a prisão de um homem apontado como o maior fornecedor de drogas da região.

Com o preso, que não teve a identidade revelada, foram apreendidos nove mil sacolés de maconha e nove mil pinos de cocaína. No varejo, à venda dessas drogas renderia cerca de R$ 250 mil ao tráfico. “É a maior dos últimos tempos na cidade”, afirmou o delegado Rodolfo Atala. Uma espingarda também foi apreendida na ação.

As investigações apontaram que o criminoso preso, que não teve a identidade divulgada, é o elo entre comunidades dominadas por uma facção criminosa do Rio de Janeiro e o município de Barra do Piraí. Ele já vinha sendo monitorado pelos agentes há alguns dias e o setor de inteligência deu conta que um grande carregamento de drogas estava guardado em uma casa no Vila Helena.

O mandado de busca foi pedido à Justiça e cumprido pelos policiais. O criminoso já possui condenação por tráfico de drogas pela operação “Visão de Águia” da Polícia Civil. Além disso, possui antecedentes por ameaça e lesão corporal. “Ele impunha o terror aos moradores da localidade”, destacou o delegado titular da 88ª DP.

Foto: Reprodução