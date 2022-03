A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou o uso de máscaras no município, em locais abertos e fechados. O decreto foi publicado nesta segunda (dia 7) e já está em vigor.

As máscaras já estavam liberadas em locais abertos desde outubro de 2021, mas, em ambientes fechados, seu uso permanecia obrigatório. Já o passaporte vacinal continua sendo obrigatório.

Veja trecho do decreto:

“Fica desobrigado o uso de máscaras faciais para o acesso e a permanência de indivíduos nas dependências nos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, bem como os órgãos públicos municipais e os demais locais, ambientes e veículos de uso público restrito ou controlado ” .

A decisão foi motivada pela queda nos números de casos, internações e óbitos por causa da Covid-19. “Cumprindo as determinações do Comitê Científico, amanhã sai decreto acabando com a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos e fechados. Com um esforço para vacinar aqueles que podem tomar dose de reforço, em três semanas acabamos também com o passaporte”, escreveu o prefeito Eduardo Paes em uma rede social.