Um idoso de 78 anos foi preso em Sapucaia com oito armas de fogo e 89 munições de vários calibres. A Polícia Militar só descobriu o armamento depois de ser acionada por conta de um desentendimento familiar motivado por um inventário. O irmão do suspeito, um homem de 71 anos, disse aos agentes que o suspeito o agrediu com uma barra de ferro e que também agrediu um outro rapaz.

No carro do idoso foi encontrado um revólver calibre 38 e o restante do material descrito foi localizado na casa dele, na Praça Vitorino José de Souza, onde foram apreendidos as três espingardas, quatro revólveres e as munições.

O idoso foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Sapucaia, onde pagou uma fiança para responder em liberdade.