As polícias Militar e Ambiental realizam de maneira conjunta nesta terça-feira (dia 8) uma operação que visa coibir irregularidades em depósitos e comércios de gás na região. As ações, que contam com cerca de 50 agentes e 10 viaturas, estão sendo feitas em Areal, Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios.

Na operação, as equipes fiscalizam como é feita a comercialização do produto e apuram possíveis irregularidades na extração de areia e ocupação do solo.

Foto: Divulgação PM