Um caminhão que transportava carga de limão tombou na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 240, em Piraí, na manhã desta quarta-feira (dia 9). De acordo com as primeiras informações, ninguém ficou ferido no acidente.

Segundo a CCR Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, o tráfego segue com lentidão na pista expressa sentido Rio, fluindo apenas pela faixa da esquerda.

Neste momento, há populares saqueando parte da carga. Cabe lembrar que a apropriação de algo que não te pertence é considerado crime previsto no art. 169 do Código Penal e o infrator pode cumprir pena de um mês a um ano de prisão ou pagamento de multa.

Foto e vídeo: FOLHA DO AÇO