Dois anos após tornar item obrigatório como medida prevenção à Covid-19, o uso de máscara aos poucos começa a ser flexibilizado nos municípios brasileiros. Em Volta Redonda e Barra Mansa as medidas facultando a utilização do acessório de proteção foram anunciadas na quinta-feira (dia 10).

Na Cidade do Aço, o prefeito Neto (DEM-UB) informou que o decreto suspendendo a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos será publicado nesta sexta-feira (dia 11). A liberação nos estabelecimentos, no entanto, será facultativa aos proprietários. De acordo com Neto, o acessório seguirá sendo exigido em ambientes hospitalares, além do Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal.

“Em alguns lugares vai ficar por conta do empresário, do comerciante. Em outros, como ambiente hospitalar e escolas, será obrigado a usar. Mas tá liberado. Quem não quiser usar na rua, está liberado”, disse.

O prefeito acrescentou que a decisão foi discutida em reunião com parte de seu secretariado. Neto não soube dizer, no entanto, o que ficou decidido em relação ao transporte público, mas afirmou que o decreto apresentaria esses detalhes

A decisão de Neto foi tomada em um momento em que a cidade de Volta Redonda atinge 68.253 casos confirmados de Covid-19, conforme o mais recente Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura. Já são 1.374 óbitos, sendo cinco deles confirmados na última semana.

BM

Os moradores de Barra Mansa estão isentos de utilizarem a máscara de proteção contra a Covid-19 em locais abertos e fechados. A decisão foi tomada pelo prefeito Rodrigo Drable (DEM-UB), por meio do decreto municipal nº 10.693. A flexibilização foi norteada com base nos dados do boletim epidemiológico, que apresentou queda de casos graves da doença, internações e uso de respiradores. O fim da obrigatoriedade passou a valer já na quinta-feira.

De acordo com o decreto, os moradores ficam desobrigados do uso de máscaras em locais públicos, estabelecimentos comerciais, industriais, prestação de serviço, órgãos públicos e àqueles destinados à prática de esporte. No entanto, o uso ainda será obrigatório dentro de unidades de saúde e hospitais, a fim de garantir a segurança dos pacientes.

Em locais de ensino público e particular haverá flexibilização apenas em salas de aulas que houver 100% dos alunos vacinados.

Segundo dados divulgados pela Gerência de Vigilância em Saúde de Barra Mansa na quarta (dia 9), o município registrou uma ocupação de 10% dos leitos clínicos e 0% dos leitos de UTI. Os respiradores ofertados também estão em 0% de ocupação.

O uso do acessório de proteção já não é mais obrigatório na capital e em municípios como Resende, Valença e Paraty.

Decreto no Rio de Janeiro

A liberação do uso de máscaras foi inicialmente decretada no estado, na segunda-feira (dia 7), pelo governador Cláudio Castro (PL). A decisão veio após reunião do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC), que autorizou os municípios fluminenses a decidirem sobre a obrigatoriedade do uso em seus territórios, usando como base os boletins epidemiológicos de cada um.

Atualmente, o mapa de risco divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que o estado do Rio de Janeiro permanece em bandeira amarela, de baixo risco para transmissão da Covid-19.