A partir desta sexta-feira (dia 11), o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados não é mais obrigatório em Pinheiral. A decisão foi tomada pelo prefeito Ednardo Barbosa com base no cenário epidemiológico do município, na boa cobertura vacinal, nos baixos índices de contaminação e no Decreto do Governo do Estado que dá autonomia aos municípios quanto a flexibilização do uso de máscaras em seus territórios. A flexibilização é diferente apenas para as escolas públicas e privadas, que segundo o novo Decreto Nº 3.201, devem aderir a desobrigação de forma gradual, realizada sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

Ainda de acordo com o Decreto, devem continuar em vigor a desinfecção frequente das áreas de circulação pública em estabelecimentos comerciais e repartições públicas e a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%.

Após a decisão do Governo do Estado, o gestor de Pinheiral se reuniu com o Procurador Geral do município Joviano Cunha, o coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde, Rangel Medeiros e com os secretários municipais de Governo, Estanislau Corrêa, e de Saúde, Everton Alvim, para debater e analisar a situação pandêmica na cidade.

De acordo com Ednardo, o recomendado é que as máscaras sigam em utilização para pessoas com comorbidades. “Recomendamos que o uso da máscara seja mantido em unidades de saúde e, também, em locais fechados por pessoas com comorbidades de alto risco e sintomas gripais. Neste momento a imunização contra a doença se torna ainda mais importante, não deixem de se vacinar”, frisou.

Em mapa divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde em 04 de março, Pinheiral está listado entre os 72 municípios do Rio de Janeiro que estão na bandeira amarela, que significa baixo risco para a doença.