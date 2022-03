A Petrobras garantiu, neste sábado (dia 12), que o reajuste de até 24,9% nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha vendidos às distribuidoras foi imprescindível para mitigar “riscos de desabastecimento”.

A estatal também afirmou que o lucro da empresa registrado no ano passado, de R$ 106,6 bilhões, “pode parecer muito alto, mas não é”. Trata-se do segundo maior lucro da história entre empresas de capital aberto no país, atrás apenas da Vale, que registrou, também em 2021, lucro de R$ 121 bilhões.

A Petrobras publicou dois vídeos em suas redes sociais, neste sábado, em que garante que não existe monopólio no setor no Brasil e que lucro de R$ 106,6 bilhões em 2021 é compatível com o tamanho do investimento. “Mais da metade do combustível que abastece carros e motos é fornecido por outras empresas e não pela Petrobras”, diz a companhia sobre a inexistência do monopólio.

A empresa também justificou a alta recente dos combustíveis. “O preço do petróleo e dos combustíveis registrou expressivas altas nas últimas semanas, no mundo todo. Ainda assim, a Petrobras não repassou imediatamente pois não transmite volatilidade e sabe da importância de contribuir com combustível acessível. A Petrobras ficou 57 dias sem reajustar gasolina e diesel, e mais de 150 dias o gás de cozinha”, argumentou a companhia. “O último reajuste foi necessário para manter o fornecimento por todas as empresas, mitigando riscos de desabastecimento”, acrescentou.

No segundo vídeo, a Petrobras alega que o lucro de 2021 “pode parecer muito alto, mas na verdade não é”. “Ele é compatível com o tamanho do investimento”, complementou.

A companhia explica que, para entender o tamanho do lucro, é preciso olhar o percentual.

“Você sabe qual foi a taxa anual de retorno do dinheiro empregado na operação da Petrobras em 2021? 8% – apenas 2% acima do custo da sua dívida. Um retorno justo”, diz.

Com informações do Metrópoles