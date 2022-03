A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada de sábado (dia 12), o passageiro de uma Land Rover, de 24 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na Dutra, em Piraí. O veículo foi abordado no km 227, no posto de Caiçara, e era dirigido por um homem de 31 anos.

A arma, uma pistola calibre 380, estava com seis munições e foi encontrada no porta-luvas do veículo. Segundo a PRF, o passageiro alegou que a arma era para a proteção pessoal.

Conduzidos à delegacia, o motorista foi liberado e o passageiro permaneceu preso pelo crime.