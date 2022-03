Dois jovens, de 21 e 23 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram após trocarem tiros com a Polícia Militar na noite de terça-feira (dia 15) em Angra dos Reis. O tiroteio aconteceu na Rua Santa Catarina, no bairro Bracuí.

Segundo a PM, os agentes checavam denúncias de traficantes armados e foram recebidos a tiros na Rua Santa Catarina, no bairro Bracuí.

Após o confronto, eles encontraram os suspeitos baleados. Eles foram levados para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos.

Foram apreendidos um revólver, uma espingarda e um comunicador e o material foi encaminhado à delegacia de Angra.

Foto: Divulgação PM