Policiais civis da 7ª DP (Santa Teresa) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (dia 21), um homem acusado de clonar veículos roubados para a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele foi capturado no bairro Pilar, em Duque de Caxias, após levantamento de informações de inteligência e monitoramento. A ação contou com agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).

Na ocasião, o preso estava de posse de espelhos de certificados de registro e licenciamento de veículos, placas falsas, anotações de encomendas de automóveis e maquinário destinado à clonagem. O material foi apreendido, assim como um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos.

Segundo os agentes, o criminoso afirmou que andava armado visando a sua segurança, uma vez que havia sofrido um atentado por parte de traficante da comunidade da Mangueirinha em decorrência de desentendimento relacionado à clonagem de veículos.

As investigações apontam que o detido é responsável por adulterar carros roubados por criminosos das comunidades dos Prazeres, em Santa Teresa; e Parque União e Nova Holanda, em Bonsucesso.

Ele foi levado à delegacia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa. De acordo com os policiais, o indivíduo já foi condenado pela Justiça por tráfico de drogas, associação criminosa e receptação e estava em liberdade condicional.

Divulgação PCERJ