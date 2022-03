Com o objetivo de estreitar ainda mais os laços com a população, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) vai aderir à comunicação via WhatsApp e Telegram a partir desta desta terça-feira (dia 22). Os interessados em ficar por dentro de notícias exclusivas e imagens inéditas da instituição devem enviar uma mensagem com a palavra “Quero” para o número de telefone (21) 98197-3131.

Os grupos também podem ser acessados diretamente pelos links de convite das plataformas: https://t.me/policiacivil_rj

https://tinyurl.com/zapdapoliciacivilrj. Eles estão disponíveis no perfil do Instagram da Polícia Civil. É a tecnologia sendo usada para informar a sociedade sobre inteligência, investigação e ação no combate ao crime organizado.

Os canais têm a finalidade de informar sobre ações da instituição e não será uma ferramenta de troca de mensagens. Para elogios, denúncias, informações, reclamações e orientações, o atendimento segue sendo realizado por meio da Ouvidoria. Os contatos estão disponíveis no site.