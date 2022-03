Um jovem de 25 anos foi preso por tentar matar a mãe a facadas na noite de segunda-feira (dia 21) em Paraíba do Sul. O crime aconteceu na casa onde eles moravam no distrito de Werneck.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 47 anos, foi esfaqueada no pescoço e enforcada. Para se defender, ela conseguiu atingir a cabeça do filho com uma jarra de vidro.

O jovem foi contido por populares até a chegada dos agentes e, então, levado para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, na cidade vizinha de Três Rios, onde permanece internado sob custódia da PM.

Assim que for liberado da unidade hospitalar, será levado para a delegacia, onde ficará preso por tentativa de feminicídio.

Com ferimentos leves, a mulher foi levada para o Hospital Nossa Senhora da Piedade e liberada após receber atendimento médico.