Um idoso, identificado como Sérgio Paes Fernandes, de 69 anos, foi preso na quarta-feira (dia 23) por suspeita de tentativa de estupro contra um menino de 10 anos, dentro de um dos vestiários do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, na Zona Sul do Rio. A prisão atendeu um mandado expedido pela Justiça.

O Flamengo informou, por meio de nota, que assim que tomou conhecimento da ocorrência decidiu suspender o acesso do acusado a suas dependências, até que a questão seja julgada. “Soubemos do episódio de importunação sexual do menor quando ele já estava seguro com a sua babá”, diz o comunicado, acrescentando que o clube está à disposição das autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que negou as acusações, foi levado para a delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.