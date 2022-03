Policiais militares apreenderam, na quarta-feira (dia 23), certa quantidade de drogas na Vila Helena, em Barra do Piraí. Os agentes avistaram um rapaz, já conhecido da polícia devido ao envolvimento com o tráfico, em atitude suspeita, mas o mesmo acabou fugindo durante o cerco, deixando a droga para trás. Foram apreendidos 260 pedaços de maconha, seis trouxinhas com a mesma droga, além de 107 pinos de cocaína. O material entorpecente foi apresentado na 88ª DP.