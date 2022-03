A Secretaria de Estado de Saúde (SES) deu início na quinta-feira (dia 24) à distribuição de 711 mil doses de vacinas contra Influenza para os 92 municípios do estado. Essa primeira remessa de imunizantes faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, que terá início no próximo dia 4 em todo o Brasil. As doses estão sendo retiradas pelas Secretarias Municipais de Saúde na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, após agendamento prévio.

A vacinação contra a Influenza ocorre em duas etapas, e a expectativa é que sejam imunizadas 6,6 milhões de pessoas, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários. A primeira etapa será realizada entre os dias 4 de abril e 2 de maio e contemplará trabalhadores da saúde e idosos com 60 anos ou mais.

Já a segunda etapa ocorre entre os dias 3 de maio e 3 de junho e inclui crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

No dia 30 de abril, dia D da campanha, todo o público-alvo poderá ser imunizado.

– A vacinação contra Influenza é extremamente importante para que possamos evitar os casos graves e óbitos pela doença. No ano passado, tivemos uma epidemia de gripe gerada pela circulação do vírus H3N2 e pela baixa cobertura vacinal. Por isso, fazemos um apelo para que o público prioritário procure os postos de saúde para receber a imunização assim que a campanha seja iniciada – afirmou o secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Ação contra o sarampo

No mesmo período (4/04 a 3/06), será realizada a campanha de vacinação contra o sarampo para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da saúde. A imunização é voltada apenas para aquelas pessoas que nunca receberam a vacina contra a doença. Na primeira etapa, de 4 de abril a 2 de maio, serão vacinados os trabalhadores da saúde. Já na segunda fase, de 3 de maio a 3 de junho, são contempladas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A vacina pode ser aplicada com a imunização contra a Influenza.