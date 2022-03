Um cão, que passou 32 dias preso em um buraco da Rua 35, no Vivendas do Rosário, que fica na divisa de Volta Redonda com Barra Mansa, foi resgatado na manhã deste sábado (dia 26). Um vídeo foi enviado para o FOLHA DO AÇO através de um leitor e mostrava o animal aflito, latindo muito e preso no local. O leitor acredita que o cachorro tenha sido colocado lá de forma proposital, pois havia mais um cão, resgatado anteriormente.

A previsão do tempo para este sábado é de 35 graus ao longo do dia e de chuva para a noite, o que aumentou a preocupação em relação ao animal, mas, felizmente, a história teve um desfecho positivo: o cão foi salvo por moradores e está sob os cuidados de protetores da causa animal.

De acordo com o psicólogo Rafael Oliveira, um dos responsáveis pelo resgate, foi um longo passo a passo até que o animal, enfim, conseguisse ser tirado do buraco.

Imagem: Reprodução