A Folha do Aço já publicou reportagens mostrando o abandono da Rodoviária Francisco Torres, em Volta Redonda. O descaso do poder público municipal persiste. Diariamente é possível observar pessoas em situação de rua utilizando os bancos e o próprio chão frio como cama.

Neste sábado (dia 26), a reportagem recebeu imagens do banheiro masculino do local. Todos os mictórios estão interditados. Nas portas das cabines dos sanitários há roupas penduradas que parecem ser utilizadas pelas pessoas em situação de rua.

“Olha o grau de abandono da rodoviária. Todos os mictórios interditados e as portas viraram guarda roupa. Cobram R$ 1,00 para entrar nesse absurdo. Lugar onde muita gente de fora, que vem para trabalhar e fazer negócios na cidade, precisa utilizar. E dão de cara com uma rodoviária tomada por mau cheiro de fezes e urina por todos os lados. Inacreditável”, disse o usuário que enviou as imagens para o jornal.

A transferência da sede do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp) para a Ilha São João também aumentou a sensação de insegurança na Rodoviária. E, por enquanto, conforme a Folha do Aço divulgou recentemente, a Prefeitura segue “lavando as mãos” sobre uma possível melhoria nas condições da Rodoviária Francisco Torres.

Ao que tudo indica, não está nos planos do Município seguir administrando o espaço que leva o nome do ex-prefeito Francisco Torres.