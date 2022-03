A Guarda Municipal de Barra Mansa deteve em flagrante, no final da noite de domingo (dia 27), um suspeito de furtar cabos de metal dentro do Restaurante Popular, no Centro. O homem foi encontrado após denúncias de que havia uma pessoa rondando o local, que passa por reforma para ser reaberto ainda este ano. Os guardas encaminharam o suspeito para a 90ª Delegacia de Polícia Civil.

“Vamos intensificar as ações para reprimir este e outros crimes. Continuamos com as operações de fiscalização nos ferros velhos, com o apoio da Guarda Ambiental e das polícias Civil e Militar, pois alguns desses estabelecimentos são pontos de receptação de material furtado. Sabemos que esse crime tem se tornado comum na região, mas nós vamos cuidar da nossa casa para evitar que isso avance no município”, destacou o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu.

O prefeito Rodrigo Drable (DEM-UB) parabenizou a ação da GMBM e falou sobre o enfrentamento ao crime. “Parabéns a nossa Guarda por sua atuação. O furto só existe, pois há quem compre esse material oriundo de crime. Vamos realizar operações permanentes nos ferros velhos para combater esses crimes”, reforçou Drable.

Serviço ostensivo

Ainda durante o fim de semana, agentes da Guarda Municipal detiveram um homem que já possuía cerca de 25 anotações criminais. Ele seria o principal suspeito de ter praticado furto a um supermercado no centro da cidade. “Neste mês nós recebemos um reforço de novos agentes, que chegam para oxigenar nosso efetivo e em breve estarão nas ruas. Dessa forma vamos poder melhorar a qualidade do serviço prestado à população, ampliar os trabalhos e sermos mais ostensivos, inclusive aumentando a oferta de serviços que temos em nosso planejamento, como: ronda escolar, patrulhamento de praças e prédios públicos e a atuação no trânsito da cidade”, concluiu Abreu.

Foto: Divulgação